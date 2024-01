Für mehr Sicherheit in Bus und Bahn in Halle: Havag setzt auf mehr Wachleute

Halle/MZ. - Wieder hat Halles Verkehrsunternehmen in puncto Fahrgast-Zufriedenheit gut abgeschnitten: Im nun vorliegenden Kundenbarometer hat die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) bei Pünktlichkeit, Service oder Haltestellen-Ausstattung erneut gut abgeschnitten. Nur mit der Bewertung in Sachen Sicherheit ist man bei der Havag nicht zufrieden. Zwar steht das Unternehmen in dieser Hinsicht aus Sicht seiner Kunden sogar etwas besser da als andere deutsche Nahverkehrsdienstleister und liegt damit leicht über dem Branchendurchschnitt. Doch das sei kein Anlass, sich zurückzulehnen, machte Andreas Völker, bei der Havag unter anderem für Kundenservice zuständig, am Freitag deutlich. Von Montag an soll laut seiner Ankündigung auch tagsüber Sicherheitspersonal in halleschen Bahnen und Bussen präsent sein.