Die ikonische Fontäne auf der Ziegelwiese von Halle ist mehr als nur ein Springbrunnen. Seit 55 Jahren zieht sie Bewunderer an und symbolisiert technische Brillanz und Gemeinschaftsgeist.

Was für eine Pracht: Die Fontäne in Halle schafft eine Höhe von 80 Metern.

Halle (Saale)/MZ - Glas. Eigentlich braucht es Glas. Am besten eine ganze Glasfront in dem eher unscheinbaren Häuschen, das zwischen Bäumen am Fontänenteich steht. Hier auf der Ziegelwiese schlägt – verborgen vor den Blicken der Spaziergänger, Jogger und Radfahrer – das Herz von Halles größtem „Springbrunnen“.