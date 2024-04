In der Nacht zum Dienstag kam die Feuerwehr bei einem Pkw Brand in Halle zum Einsatz.

Feuerwehreinsatz: Auto in Halle-Ost abgefackelt

Feuer in Halle

Halle (Saale)/MV - Aus bisher ungeklärten Gründen ist der Nacht zum Dienstag in Halle ein Auto in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr wurde gegen 23 Uhr über das Feuer in der Reideburger Straße informiert. Die Leitstelle entsendete sofort ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug zur Einsatzstelle. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Halle am Einsatzort eintrafen, brannte der Seat im Frontbereich bereits in voller Ausdehnung.

Mit einem C-Rohr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.