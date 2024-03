Brand in Halle Brand in Haus für Demenzkranke in Halle: Bewohnerin lebensgefährlich verletzt

Ein schwerer Brand hat sich am Dienstagabend in einem Haus für Demenzkranke in der Rudolf-Haym-Straße in Halle ereignet. Die Feuerwehr rettete eine Bewohnerin aus den Flammen. Die Brandursache wird noch ermittelt.