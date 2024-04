Neben den Räten in sieben Mitgliedskommunen wird in der Verbandsgemeinde Unstruttal am 9. Juni der neue VG-Rat bestimmt. Welche Themen relevant sind und welche Probleme es gibt.

In der Verbandsgemeinde Unstruttal wird am 9. Juni über die Zusammensetzung des neuen VG-Rates entschieden. Mit 73 Bewerbern gibt es hier eine der größten Kandidaten-Listen im Burgenlandkreis.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Freyburg - Wähler in der Verbandsgemeinde Unstruttal haben am 9. Juni viel zu lesen. Denn insgesamt 73 Bewerber werfen ihren Hut in den Ring für die 26 Plätze im künftigen VG-Rat. Es ist eine der größten Kandidaten-Listen in den Verbands- und Einheitsgemeinden im Burgenlandkreis, nur die VG Droyßiger-Zeitzer Forst mit 79 zugelassenen Bewerbern hat mehr, so die Kreis-Pressestelle auf Nachfrage.