Hettstedt/MZ. - Laute Schreie drangen am Freitagabend aus einer Wohnung in Hettstedt. Ohrenzeugen befürchteten, dass dort eine Straftat begangen würde und alarmierten kurz nach 18 Uhr die Polizei. Die Polizeibeamten hörten schließlich vor Ort ebenfalls Schreie und machten sich deshalb bemerkbar. Wahrscheinlich waren die beiden Brüder, die sich in der Wohnung aufhielten, sehr verdutzt, als sie sich der Polizei gegenüber sahen. Die Beiden hatten nämlich gemeinsam an der Playstation Fifa gespielt. Offenbar waren sie so euphorisch und vom Spiel gefesselt, dass sie laut herumschrien. Sie entschuldigten sich dafür.