Was die häufigsten Ursachen waren und wer für die die meisten Kollisionen verantwortlich war.

In Halle gab es im Vorjahr 7.002 Unfälle. Zwei Menschen starben dabei.

Halle/MZ. - Das Polizeirevier Halle hat 2023 genau 4,4 Prozent mehr Unfälle aufgenommen als 2022. Es haben sich im Vorjahr genau 7.002 Verkehrsunfälle im Stadtgebiet ereignet, dabei wurden vier Menschen getötet. 2022 starben bei Unfällen in Halle nur zwei Personen, teilt die Polizei mit.

Insgesamt wurden 912 Männer und Frauen bei Kollisionen leicht verletzt, leicht weniger als im Vorjahr. Dafür stieg die Zahl der Schwerverletzten aber um fast ein Viertel. Es gab 23 mehr schwer verletzte Verkehrsopfer als 2022, das sind 121 Menschen. Tragisch: Sowohl im Bereich der Polizeiinspektion Halle als auch im Land ging die zahl der Schwerverletzten im Gegensatz zu den Zahlen aus Halle deutlich zurück.

Alkohol war nur selten Ursache bei Unfällen in Halle

Hauptunfallursachen waren Wenden und Rückwärtsfahren. Aus diesen Gründen krachte es knapp 1.500 Mal. Danach folgen ein zu geringer Sicherheitsabstand, Nebeneinanderfahren und Nichtbeachten von Vorfahrtsregeln als weitere häufige Unfallursache. Die erfreuliche Nachricht: Zu hohe Geschwindigkeit war nur bei 184 Unfällen zu verzeichnen, Alkohol- und Drogeneinfluss nur bei 144 Zusammenstößen.

Das Alter der Unfallverursacher verteilt sich relativ gleichmäßig auf alle Altersgruppen. Lediglich die Fahrer zwischen 25 und 35 Jahren verursachen mit 18 Prozent leicht mehr Karambolagen als andere. Es folgen mit 17 Prozent gleichauf die Fahrer zwischen 35 und 45 Jahren und diejenigen zwischen 55 und 65 Jahren. Erstaunlicherweise sind noch ältere Menschen am wenigsten in Unfälle verwickelt (elf Prozent).

Achtung am Freitagabend auf Halles Straßen: Unfallgefahr!

Wer in Halle am Straßenverkehr teilnimmt, sollte Freitagabend sowie jeden Tag gegen 10 Uhr und am frühen Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr besonders aufmerksam sein: Dann gibt es laut Polizeistatistik die meisten Unfälle.