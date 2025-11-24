Am 5. Dezember steigt im Bankers Club in Halle das dritte „Time for Music Festival“. Was Besucher bei dem Event neben elektronischer Musik erwartet und wie das mit dem Tierheim Halle zusammenhängt.

Halle (Saale)/ MZ. - Aller guten Dinge sind drei. So auch beim „Time for Music Festival“, das am 5. Dezember bereits zum dritten Mal stattfinden soll. Die Premiere der Eventreihe feierten die Organisatoren Franz Nasarek und Bastian Nensel, besser bekannt als DJ „Bass Tixx“ im Februar im Stellwerk in Halle. Nach einem Abstecher nach Braunsbedra im Saalekreis, kommt das Indoor-Festival nun in die Saalestadt zurück, pünktlich zum Jubiläum von „Bass Tixx“.