  4. Wintereinbruch in Köthen: Kommunen treffen Vorkehrungen für einen Wintersturm

Alle Entscheidungen in Anhalt-Bitterfeld und Köthen fallen am Freitag je nach Einschätzung der Situation.

Von Karl Ebert 08.01.2026, 21:00
Schneeschippen könnte am Freitag nötig sein.
Köthen/MZ. - Deutschland bereitet sich auf einen der heftigsten Wintereinbrüche der letzten Jahre vor. Die Wetterdienste geben permanent neue Informationen heraus, die Warnsysteme auf den Mobilfunkgeräten schlagen an und sagen heftige Schneefälle, Glatteis und später sinkende Temperaturen für den Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag an.