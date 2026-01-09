Im Landkreis Wittenberg kommt es durch das Sturmtief „Elli“ zu Behinderungen im Linienverkehr. Auch in der Müllentsorgung gibt es Einschränkungen.

Wittenberg/MZ. - Der Linienverkehr im Landkreis Wittenberg ist ab sofort eingestellt. Grund sei, dass der Schneefall stärker anhalte, als ursprünglich prognostiziert. Wie der Landkreis mitteilt, sollen Rufbusse weiterhin fahren, "soweit dies aus fahrerischer Sicht sicher vertretbar ist".

Aufgrund des Sturmtiefs „Elli“ kam es im Laufe des Tages vereinzelt zu Behinderungen im Schulbus-Verkehr im Landkreis Wittenberg. Die Fahrten zu den Schulen am Morgen seien mit Ausnahme einzelner Verspätungen problemlos verlaufen, teilt Landkreis-Sprecher Alexander Baumbach mit.

Bei den Heimfahrten kam es vereinzelt zu Einschränkungen: Für die Sekundarschulen Jessen-Nord und Annaburg sowie das Gymnasium Jessen entfiel die zweite Heimfahrt im Schülerverkehr. Laut Landkreis sei der Schülerverkehr inzwischen weitestgehend abgeschlossen.

Die Kreisverwaltung stehe hierzu im Austausch mit den betroffenen Schulen, damit Eltern direkt informiert werden können.

Einschränkungen bei der Müllentsorgung

Wie der Landkreis zur Mittagszeit bekanntgab, kommt es aktuell zu witterungsbedingten Einschränkungen bei der Müllentsorgung. Wer heute keine Leerung seiner Tonne hatte, solle diese über das Wochenende einstellen. Auch für den morgigen Samstag könne es zu Einschränkungen bei der Sammlung kommen.

Verkehrssituation ruhig, bisher keine Glätteunfälle

Insgesamt sei die Situation auf den Straßen am Morgen ruhig verlaufen. Laut Polizei gab es weder Glätteunfälle noch Verkehrsbehinderungen.