Bastian Nensel alias „Bass Tixx“ veranstaltet seine eigene Party in der Braunsbedraer „Schildkröte“. Wie es zu dem Projekt kam und was Besucher erwartet.

Braunsbedra/MZ. - In zwei Wochen steht für Bastian Nensel ein ganz besonderes Event an. Am 31. Mai findet die zweite Auflage seiner ersten eigenen Party in der „Schildkröte“ in Braunsbedra statt.