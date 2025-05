Zehn Prozent mehr für Krippe und Hort – Eltern in Braunsbedra sollen tiefer in die Tasche greifen

Braunsbedra/MZ. - Die Diskussion um höhere Kitabeiträge geht in Braunsbedra in die nächste Runde. Ursprünglich hatte die Stadt geplant, jeweils zum 1. Juni 2025 und 1. Juni 2026 für die Betreuung in Krippe, Kita und Hort pauschal 15 Euro mehr zu verlangen. Dazu gab es in den Stadtratsfraktionen unterschiedliche Meinungen. Als es im Stadtrat zu einer Entscheidung kommen sollte, wurde der Punkt von der Tagesordnung genommen.