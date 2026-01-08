Influencer, Comedian, Musiker aus Zahna-Elster „Ich mache, was ich möchte“: Wie Patrick Thomalla seine Leidenschaften vereint

Vom Pferdezüchter zum Chartstürmer: Patrick Thomalla lebt den Traum vieler Kreativer. Mit über 500.000 Followern, einem erfolgreichen Album und einer Leidenschaft für Pferde, Comedy und Musik vereint er Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Jetzt zeigt er mit seinem neuen Song eine ganz andere Seite. Was treibt den 36-Jährigen an – und wie schafft er es, seine vielen Leidenschaften unter einen Hut zu bringen?