Ein 63-jähriger Fahrer kam am Dienstag in Bennstedt mit seinem Laster von der B 80 ab und sorgte für eine Spur der Verwüstung. Was der Autohausbetreiber, Mitarbeiter und der Spediteur zum Unfall sagen.

Ein Lkw rast im Saalekreis in ein Autohaus: Was bisher über den Vorfall in Bennstedt bekannt ist

Halle (Saale)/MZ - So etwas sehen auch erfahrene Feuerwehrleute nur sehr selten. Am Dienstagmorgen war ein 63-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt von Halle aus kommend auf der B80 in Richtung Eisleben unterwegs. Kurz nach 7 Uhr kam er dann aus bisher ungeklärten Gründen in Höhe der Ausfahrt Bennstedt nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung herunter.