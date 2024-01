Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - „Nun ist also das Kind doch in den Brunnen gefallen“, schreibt Bruno Papon in seinem Leserbrief an die MZ. Den Hallenser ärgert, dass der Stadtrat die Umbenennung eines Teilstücks des Universitätsrings beschlossen hat.