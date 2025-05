Der Werfertage zeigen, was Hallenser in ihrer Stadtmitte wollen

Halle (Saale)/MZ. - Ein Regenschauer zog über den Marktplatz, als die Kugelstoßerinnen sich zu den 50. Werfertagen am Freitagnachmittag einwarfen. Einige Zuschauer standen tapfer an der Bande, gekleidet in Regenjacken und Capes, um die Jubiläumsauflage erstmalig in der Stadtmitte zu erleben. Ein frischer Wind machte das lange Stehenbleiben unbequem. Dass mal wieder etwas los ist, hielt die vielen Zuschauer trotz des Wetters auf dem Markt.