Knapp zwei Jahre nach den Einbrüchen in das Wuk-Theaterquartier sind zwei Täter jetzt verurteilt worden. Welche Strafen die Hallenser bekommen haben.

„Das war ein Schock für mich“ - Gericht in Halle verurteilt Wuk-Einbrecher

Vor dem Landgericht Halle wurden die beiden wegen Diebstahls angeklagten Männer jetzt verurteilt.

Halle (Saale)/MZ. - Knapp zwei Jahre nach den beiden Einbrüchen ins Wuk-Theaterquartier sind die Täter jetzt verurteilt worden. „Das war ein Schock für mich“, sagte einer der Angeklagten nach dem Urteil gegenüber der MZ. Welche hohe Strafforderung die Staatsanwaltschaft aufgemacht hatte und wie das Urteil ausgefallen ist.