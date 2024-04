Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - „Driiiing!“ Die Türklingel schlägt an. Zwei Hunde bellen laut. Christian Maier öffnet. Die Hunde seien im Garten, also kein Grund zur Beunruhigung, sagt er. Das Haus der Maiers verfügt über vier Zimmer und eine Wohnküche. Insgesamt neun Menschen wohnen hier. Da sind Christian und Susann, die Eltern. Hinzu kommen drei Kinder von Susann und drei Kinder von Christian. Ein siebtes, gemeinsames Kind ist im März geboren worden. Christian und Susann sind seit mehr als einem Jahr verheiratet. Pro Zimmer wohnen zwei Kinder zusammen. Im jetzigen Alter gehe das, aber in Zukunft könne das schwieriger werden, meint Christian Maier. Trotzdem ist die Familie froh, dort zu sein, da man schlicht nichts anderes gefunden habe. In der Küche sind einige Terrarien mit Schildkröten und Chamäleons, die Maiers mögen Tiere. Neben dem Küchentisch sitzt der neunjährige Lucas. Er sitzt im Rollstuhl und ist schwerbehindert. Neben Lucas sind noch drei weitere Kinder in der Familie behindert, eines davon, Laura, ist ebenfalls schwerbehindert.