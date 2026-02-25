Ein schwarzer Polizist wird in Trotha rassistisch beschimpft und angegriffen. Nun sagt er im Prozess gegen die mutmaßlichen Täter als Zeuge aus.

„Dann kam er direkt angerannt“ - Opfer schildert vor Landgericht Halle Angriff

Vor dem Landgericht in Halle läuft das Verfahren um den rassistischen Überfall auf einen schwarzen Polizisten in Trotha.

Halle/MZ - Die Attacke kam unvermittelt, wie aus dem Nichts. Gerade hatte Christopher A. den Angreifer noch zur Rede stellen wollen, der ihn im März vorigen Jahres auf einem Supermarktplatz in Halle-Trotha mit Rufen wie „Niggervieh“ rassistisch beleidigt hatte.