  4. Prozess um Attacke auf schwarzen Polizisten in Trotha: „Dann kam er direkt angerannt“ - Opfer schildert vor Landgericht Halle Angriff

Ein schwarzer Polizist wird in Trotha rassistisch beschimpft und angegriffen. Nun sagt er im Prozess gegen die mutmaßlichen Täter als Zeuge aus.

Von Alexander Schierholz 25.02.2026, 17:06
Vor dem Landgericht in Halle läuft das Verfahren um den rassistischen Überfall auf einen schwarzen Polizisten in Trotha.
Vor dem Landgericht in Halle läuft das Verfahren um den rassistischen Überfall auf einen schwarzen Polizisten in Trotha. (Foto: Undine Freyberg)

Halle/MZ - Die Attacke kam unvermittelt, wie aus dem Nichts. Gerade hatte Christopher A. den Angreifer noch zur Rede stellen wollen, der ihn im März vorigen Jahres auf einem Supermarktplatz in Halle-Trotha mit Rufen wie „Niggervieh“ rassistisch beleidigt hatte.