  4. Tourismus für Camping-Fans: Caravans statt Fußball am Sandanger in Halle

Die Stadt Halle will den Sandanger als Stellplatz für Wohnmobile herrichten. Die Diskussion geht jetzt in die nächste Runde. Wie viele Touristen dort eine Übernachtungsgelegeneheit finden könnten.

Von Annette Herold-Stolze 08.09.2025, 11:52
Land unter: So sah der Sandanger beim Saalehochwasser 2013 aus.
Land unter: So sah der Sandanger beim Saalehochwasser 2013 aus. (Foto: Silvio Kison)

Halle/MZ. - 15 Plätze am Nordbad, gerade vier in der Fährstraße – und in Innenstadtnähe? Fehlanzeige. Das will die Stadt nun ändern und den Sandanger für Wohnmobile herrichten. Jetzt soll darüber im Planungsausschuss des Stadtrates beraten werden.