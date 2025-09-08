Tourismus für Camping-Fans Caravans statt Fußball am Sandanger in Halle
Die Stadt Halle will den Sandanger als Stellplatz für Wohnmobile herrichten. Die Diskussion geht jetzt in die nächste Runde. Wie viele Touristen dort eine Übernachtungsgelegeneheit finden könnten.
08.09.2025, 11:52
Halle/MZ. - 15 Plätze am Nordbad, gerade vier in der Fährstraße – und in Innenstadtnähe? Fehlanzeige. Das will die Stadt nun ändern und den Sandanger für Wohnmobile herrichten. Jetzt soll darüber im Planungsausschuss des Stadtrates beraten werden.