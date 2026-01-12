Rückkehr auf die Bühne Monkey Island ist zurück: Neues Kapitel einer Heldenreise im Steintor Varieté in Halle

Die Menschen in Sachsen-Anhalt gehen gerne ins Theater – das zeigen nicht nur Statistiken aus dem letzten Jahr, sondern auch das Theaterprojekt „Monkey Island – Ich will Pirat werden“ in Halle. Durch ein erfolgreiches Crowdfunding kann es nun wieder auf die Bühne gebracht werden. So geht es mit dem Projekt weiter.