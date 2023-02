Die Brandserie in Halles Süden erreicht eine neue Qualität. Bisher sind dem Brandstifter Mülltonnen zum Opfer gefallen, doch dieses mal haben zwei Autos gebrannt.

Brandstifter schlägt erneut zu: Pkw Brände in Halle-Südstadt

Feuer in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Brandserie in der Südstadt nimmt einfach kein Ende. In der Nacht zum Sonntag musste die Berufsfeuerwehr Halle mit dem Löschzug der Südwache in die Rigaer Straße ausrücken.