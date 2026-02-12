Die Stadt- und Schulbibliothek Landsberg erhält eine Auszeichnung des Landes Sachsen-Anhalt. Beim Besuch von Ministerin Lydia Hüskens stehen jedoch erst einmal die Fragen der Kinder im Mittelpunkt – und ihre ungewöhnlichen Podcast-Geschichten.

Bibliothek im Saalekreis erhält Preis für Kinderpodcast: Diese Promis waren am Projekt in Landsberg beteiligt

Mit Stolz präsentieren sie den Scheck: Für ihren Kinderpodcast haben die Landsberger Nachwuchsjournalisten eine Auszeichnung vom Land erhalten.

Landsberg/MZ. - „Welche Folge hat Ihnen am besten gefallen?“, „Was macht man eigentlich den ganzen Tag als Ministerin?“ und „Warum ist der Name Demografiepreis so lang und nicht kürzer?“ Geduldig und mit einem Schmunzeln im Gesicht stellt sich Sachsen-Anhalts Infrastruktur- und Digitalministerin Lydia Hüskens am Mittwochnachmittag den Fragen von jungen Interviewerinnen und Interviewern in der Stadt- und Schulbibliothek Landsberg.