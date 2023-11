Historisches Wissen verknüpft mit moderner Technik: Schüler aus Landsberg machen das gerade in einem Projekt in der Bibliothek. Das Ergebnis soll den ganzen Ort bereichern.

Landsberg/MZ - Was ist früher in diesem Gebäude passiert? Wer hat dort gewohnt? Warum steht es leer? Mit solchen Fragen beschäftigen sich zur Zeit Kinder und Jugendliche aus Landsberg und Umgebung. Schon seit September treffen sie sich dafür regelmäßig in der Bibliothek und erkunden von dort aus die Stadt. Das Ganze läuft unter dem Projektnamen: Digitaler Stadtspaziergang. Denn Ziel ist, die Orte mit einem QR-Code zu versehen. Interessierte Spaziergänger können diesen scannen und erfahren dann mehr über das Gebäude. Und zwar in Form eines Podcasts, erzählt von den Kindern.