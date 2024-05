Beatles-Locken per Post: Mitarbeiterin berichtet in Halle über die „Fab Four“

Halle (Saale)/MZ. - Und dann kam dieser Brief. Fanpost. Die Absenderin oder der Absender wünschte sich eine Locke von Paul McCartney. Freda Kelly, damals um die 20 Jahre alt, nahm ihren Job als Fanbeauftragte der Beatles stets sehr ernst und hatte schon so manches möglich gemacht. Aber sie habe doch unmöglich zu McCartney gehen können und an seinen Haaren herumschnippeln, erzählte die bald 80-Jährige am Wochenende im halleschen Beatles-Museum. Freda Kelly war nach 2012 zum zweiten Mal prominenter Gast der Beatles-Pfingst-Convention im gleichnamigen Museum.