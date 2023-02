Die Reparaturarbeiten am Stadthaus in Halle neigen sich dem Ende entgegen. Welche Schäden behoben wurden und warum die Turmhaube weiterhin unten bleibt.

Noch immer Kriegsschäden: Reparatur des Stadthauses in Halle soll bald fertig sein

Baustelle am Marktplatz

Die Reparaturarbeiten im Stadthaus von Halle schreiten voran. Das Gerüst an der Marktseite soll im Mai abgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ - An der Außenfassade wird noch gebohrt und gespachtelt, innen ist schon alles angerichtet: Im Festsaal in Halles Stadthaus wird an diesem Mittwoch zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren wieder der Stadtrat tagen.