Restaurant im Fernsehen Bauernschänke der Keramikscheune Spickendorf im TV-Test – was der Dreh von „Mein Lokal, Dein Lokal“ verändert hat
Die Bauernschänke in Spickendorf ist eins der vier Restaurants, das beim Dreh von „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilgenommen hat. Inhaber Sascha Schilling spricht über erste Erfahrungen vom Dreh und verrät, welcher Wunsch des Kochs in Erfüllung gegangen ist.
Aktualisiert: 20.02.2026, 16:15
Spickendorf/MZ. - Sascha Schilling hat es als die große Chance gesehen, als sein Telefon klingelte und ein Produktionsteam am Apparat war. Die Anfrage kam, während er gerade auf einer Messe unterwegs war: „Mein Lokal, Dein Lokal“ wollte die Bauernschänke in Spickendorf ins Rennen schicken.