Bald kommt der Bus per Klick - Wie sich die Havag in Halle für die Zukunft rüstet

ÖPNV in Sachsen-Anhalt

ÖPNV in Halle: Die Havag macht sich mit dem Programm "Stadt Land Plus" fit für die Zukunft.

Halle (Saale)/MZ - An neun weiteren Straßenbahnhaltestellen im Stadtgebiet nimmt die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) dieser Tage digitale Fahrplaninformationstafeln in Betrieb. Bis Ende Mai solle das Vorhaben an den Linien 7 (Kröllwitz–Büschdorf) und 1 (Frohe Zukunft–Südstadt) abgeschlossen sein, berichtete Havag-Haltestellenmanager Maximilian Ulbricht. Damit seien dann mehr als 90 Haltestellen entsprechend umgerüstet.