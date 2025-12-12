Auf der Tagesordnung des halleschen Stadtrates taucht plötzlich wieder das Thema „autofreie Altstadt“ auf. Wie kann das sein, wo es doch eigentlich per Bürgerentscheid abgelehnt worden war?

So warb die FDP im Jahr 2020 gegen das Konzept zur autofreien Altstadt.

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich hatten 65.000 Hallenser entschieden, dass die Stadtverwaltung ihr Konzept einer „weitestgehend autofreien Altstadt“ verwerfen soll. Das war beim Bürgerentscheid im Sommer 2021. Doch nun ist das Thema plötzlich wieder auf der Tagesordnung des Stadtrates aufgetaucht. Die Fraktion FDP/Freie Wähler befürchtet, dass die Stadtverwaltung trotz Bürgerentscheids die autofreie Altstadt „durch die Hintertür“ plant. Rechtlich scheint das tatsächlich möglich zu sein.