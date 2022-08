Auto in der Martha-Brautzsch-Straße in Halle steht in Flammen

In der Martha-Brautzsch-Straße in Halle ist ein Auto abgebrannt. Es ist das zweite Feuer innerhalb einer Stunde in dieser Nacht.

HALLE (SAALE)/MZ/MATZ - Erneut musste die Feuerwehr in Halle in der Nacht zum Mittwoch zu einem Feuer ausrücken. Aus bisher ungeklärter Ursache ist kurz nach 3.00 Uhr in der Martha-Brautzsch-Straße ein Auto der Marke VW in Brand geraten.

Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es ist bereits das zweite Feuer innerhalb kürzester Zeit in Halles Innenstadt. Bereits gegen 2.00 Uhr brannte es nahe der Franckeschen Stiftungen, hier ging Unrat in Flammen auf.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache noch in der Nacht aufgenommen. Zu prüfen ist, ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht.