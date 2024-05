In Quedlinburg ist ein Stolperstein für Julius Koretzky verlegt worden. Welches Schicksal hinter den Namen steckt.

In Quedlinburg ist ein Stolperstein verlegt worden – was Zeitgenossen über Julius Koretzky sagten

Erinnerung an NS-Opfer im Harz

Der Stolperstein für Julius Koretzky ist der bislang vierte in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Mit der Kelle verteilt Gunter Demnig etwas Beton rund um den Stolperstein, klopft ihn mit ein paar leichten Gummihammer-Schlägen fest. Es folgen weitere ruhige Handgriffe. Und ganz zum Schluss wischt der Kölner Künstler, der die Aktion 1993 konzipiert hat, mit einem weißen Papiertaschentuch über die Messingplatte. Sie erinnert an Julius Koretzky (1893-1941), der während des nationalsozialistischen Regimes ermordet wurde. Es ist der vierte Stolperstein in Quedlinburg, er ist am Freitag bei einer kleinen Zeremonie vor dem Eckhaus Marschlinger Hof/Neuendorf verlegt worden.