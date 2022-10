Ausschuss gibt grünes Licht für „Saalegärten“

Das Bauprojekt am Böllberger Weg wurde überarbeitet. Was sich aus Sicht der Verwaltung und der Stadträte nun verbessert hat.

So sollen die "Saalegärten" am Böllberger Weg einmal aussehen.

Halle (Saale)/MZ - Die „Saalegärten“ am Böllberger Weg werden anders gebaut, als es zunächst geplant war. Die Verwaltung hat den neuen Entwurf am Donnerstagabend im Ordnungs- und Umweltausschuss vorgestellt. Demnach soll sich nun der Lärm reduzieren, der durch die Einfahrten in das neue Quartier in dem Stadtteil entsteht. Außerdem gebe es mehr Grünflächen und bessere Wegeanbindungen an die Hafenbahntrasse. Die Häuser seien maximal fünf Etagen hoch geplant. Der Ausschuss stimmte dem Projekt einstimmig zu.