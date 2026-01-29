Das „Rojava Soli Bündnis“ in Halle sieht sich von anti-demokratischen Kräften bedroht. Es verweist auf ständige Provokationen und nun auch auf einen körperlichen Angriff auf eine Unterstützerin.

Auseinandersetzung auf Markt in Halle: Demonstrantin wird am Rande einer Demo angegriffen

Bereits in der vergangenen Woche kamen Hunderte pro-kurdische Demonstranten auf dem Markt in Halle zusammen.

Halle (Saale)/MZ. - Das „Rojava Soli Bündnis“ verurteilt einen Angriff, der sich am Dienstag, 27. Januar, auf dem Markt in Halle ereignet haben soll. Wie das Bündnis mitteilt, nehmen derzeit jeden Tag mehrere Hundert Menschen an Mahnwachen auf dem halleschen Marktplatz teil.