Unbekannte haben am Tag vor dem Jahrestag des rechtsextremistischen Anschlags in Halle eine mobile Gedenktafel beschmiert. Die Polizei ermittelt.

Am Tag vor dem Jahrestag: Hakenkreuz an Gedenktafel beim Kiez-Döner entdeckt

Halle (Saale)/MZ. - Unbekannte Täter haben eine mobile Gedenktafel im Bereich des „Tekiez“ mit einem Hakenkreuz beschmiert. An dem Ort war am 9. Oktober 2019 Kevin S. von einem rechtsextremen Attentäter erschossen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen hatten das Hakenkreuz und noch weitere Schmierereien im Umfeld des ehemaligen Dönerladens am Dienstagmorgen entdeckt - einen Tag vor dem Jahrestag des Attentats, zu dem unter anderem Bundespräsident Walter Steinmeier nach Halle kommt.

Fünf Jahre nach Anschlag in Halle: Gedenktafel beim Kiez-Döner mit Hakenkreuz beschmiert

"Wir lassen uns davon nicht einschüchtern und rufen noch einmal dazu auf, an der Kundgebung morgen 18 Uhr am Tekiez teilzunehmen und Solidarität zu zeigen", sagt Yamin Hamid von der Soligruppe 9. Oktober, auf MZ-Anfrage.

Es habe insgesamt vier Hakenkreuze gegeben. Eines an dem großen roten Buch, das als Gedenktafel aufgestellt worden war, eines am Straßenschild direkt am Schaufenster, eines an einer Mülltonne und eines an einer Tür drei Meter weiter.

Wie die Polizei mitteilt, hätten Kriminaltechniker Spuren gesichert, bevor die Schmierereien entfernt wurden. „Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden eingeleitet und dauern an“, sagt Polizeisprecherin Ulrike Diener.