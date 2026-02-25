Ex-Skispringer aus dem Saalekreis Alt werden in Kanada? Darum ist Olympiasieger Andreas Wank ausgewandert
Andreas Wank gewann 2014 als Skispringer Gold bei den Spielen. In Kanada hat er ein neues Leben angefangen. Welche große Mission der 38-Jährige umsetzen soll.
Aktualisiert: 25.02.2026, 17:29
Whistler/MZ - Es gibt Gegenstände, die gehören nicht in einen Container. Kurze Checkliste: Möbel, Kleidung? Ja. Olympische Medaillen? Auf keinen Fall! „Die hatte ich im Handgepäck“, erzählt Andreas Wank-Mockenhaupt, der als Skispringer 2014 mit dem Team Gold in Sotschi gewann. 2010 gab es in Vancouver bereits Silber.