Andreas Wank gewann 2014 als Skispringer Gold bei den Spielen. In Kanada hat er ein neues Leben angefangen. Welche große Mission der 38-Jährige umsetzen soll.

Whistler/MZ - Es gibt Gegenstände, die gehören nicht in einen Container. Kurze Checkliste: Möbel, Kleidung? Ja. Olympische Medaillen? Auf keinen Fall! „Die hatte ich im Handgepäck“, erzählt Andreas Wank-Mockenhaupt, der als Skispringer 2014 mit dem Team Gold in Sotschi gewann. 2010 gab es in Vancouver bereits Silber.