Die Neueröffnung des ehemaligen Kaufhofs auf dem Markt in Halle rückt näher. Ein weiterer Mietvertrag ist unterschrieben. Warum Immobilienentwickler Temba Schuh mit von der Partie ist und welcher Supermarkt direkt im Stadtzentrum eröffnen wird.

Nach Intersport und zwei Restaurants: Dieser Supermarkt zieht mit in alten Kaufhof in Halle

Die neue Rolltreppe für den Supermarkt im ehemaligen Galeria Kaufhof am Markt in Halle wurde schon eingebaut. Jetzt steht auch fest, welche Discounter-Kette den Standort übernimmt.

Halle (Saale)/MZ. - Drei Jahre nach der Schließung des Einkaufszentrums von Galeria Karstadt Kaufhof auf dem Markt in Halle rückt die Wiedereröffnung von Haus 2 näher. Intersport macht bereits Werbung für seinen neuen Superstore, der im März auf 2.600 Quadratmetern ein neues Format für Deutschland testet. Nun haben sich weitere wichtige Fragen geklärt. Auch der Vertrag mit dem neuen Supermarkt ist abgeschlossen.