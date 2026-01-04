weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Supermarkt im alten Kaufhof bestätigt: Umbau in Halle nimmt Form an

Handel auf Markt Nach Intersport und zwei Restaurants: Dieser Supermarkt zieht mit in alten Kaufhof in Halle

Die Neueröffnung des ehemaligen Kaufhofs auf dem Markt in Halle rückt näher. Ein weiterer Mietvertrag ist unterschrieben. Warum Immobilienentwickler Temba Schuh mit von der Partie ist und welcher Supermarkt direkt im Stadtzentrum eröffnen wird.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 05.01.2026, 10:23
Die neue Rolltreppe für den Supermarkt im ehemaligen Galeria Kaufhof am Markt in Halle wurde schon eingebaut. Jetzt steht auch fest, welche Discounter-Kette den Standort übernimmt. 
Die neue Rolltreppe für den Supermarkt im ehemaligen Galeria Kaufhof am Markt in Halle wurde schon eingebaut. Jetzt steht auch fest, welche Discounter-Kette den Standort übernimmt.  (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Drei Jahre nach der Schließung des Einkaufszentrums von Galeria Karstadt Kaufhof auf dem Markt in Halle rückt die Wiedereröffnung von Haus 2 näher. Intersport macht bereits Werbung für seinen neuen Superstore, der im März auf 2.600 Quadratmetern ein neues Format für Deutschland testet. Nun haben sich weitere wichtige Fragen geklärt. Auch der Vertrag mit dem neuen Supermarkt ist abgeschlossen.