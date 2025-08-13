Medizinische Versorgung im Raum Halle 500 Einsätze seit Oktober - Kommt Telenotarzt im Landessüden bald noch öfter?

Bisher sind 27 von 54 Rettungswagen im südlichen Sachsen-Anhalt im Rahmen eines Pilotprojekts mit der Technik ausgestattet. Die Erfahrungen seien besser, als gedacht, heißt es.