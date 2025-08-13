weather heiter
  4. Medizinische Versorgung im Raum Halle: 500 Einsätze seit Oktober - Kommt Telenotarzt im Landessüden bald noch öfter?

Bisher sind 27 von 54 Rettungswagen im südlichen Sachsen-Anhalt im Rahmen eines Pilotprojekts mit der Technik ausgestattet. Die Erfahrungen seien besser, als gedacht, heißt es.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 13.08.2025, 18:14
Dr. Sebastian Langer sitzt als Telenotarzt in der Einsatzzentrale in Halle. Über Bildschirme kann er in Echtzeit helfen, wenn es erforderlich ist.
Halle (Saale)/MZ - Hartmut Stefani ist selbst überrascht. Der promovierte Mediziner ist der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Saalekreis und Sprecher der Projektgruppe Telenotarzt.