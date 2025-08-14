Wenn in Teuchern am letzten Augustwochenende das 75. Parkfest steigt, wollen „Supertalent“-Sieger Michael Hirte und die „DSDS“-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld das Publikum begeistern. Welche Höhepunkte außerdem geplant sind.

Annemarie Eilfeld und Michael Hirte treten beim Parkfest Teuchern auf - Diese Highlights gibt es noch

Detlef Beutlerbetreibt in Teuchern einen Getränkehandel und veranstaltet das Parkfest seit 15 Jahren.

Teuchern - Es zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Und in diesem Jahr hofft Veranstalter Detlef Beutler auf besonders große Resonanz. Schließlich feiert das Teucherner Parkfest am letzten Augustwochenende mit der 75. Auflage ein Jubiläum mit besonderen Gästen.