Der Weihnachtsmarkt auf dem Vorderschlosshof in Annaburg lockte am Sonntag deutlich mehr Besucher an. Wie das neue Stewllplatzkonzept bei Organisatoren und Besuchern ankommt.

Die Bäume im Zentrum des Annaburger Vorderschlosshofes waren zum Weihnachtsmarkt am Sonntag farbig angestrahlt..

Deutlich mehr Besucher als im vergangenen Jahr zählte der Weihnachtsmarkt auf dem Vorderschlosshof in Annaburg. Gefühlt zumindest, doch der MZ-Redakteur bekam dies bei seinem Besuch am Sonntagnachmittag von mehreren Seiten bestätigt. Unter anderem auch vom Annaburger Bürgermeister Stefan Schmidt.