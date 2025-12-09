Wittenberg/MZ. - Die Stadt Wittenberg geht von einem geringeren Minus in der Stadtkasse für das laufende Jahr aus, als zunächst angenommen worden war. Laut Prognose liegt das Jahresergebnis bei einem Minus von 10 Millionen Euro. Gerechnet worden war mit roten Zahlen in Höhe von 15 Millionen Euro. Die Stadt hatte den Unterlagen zufolge mehr Steuern eingenommen als erwartet.