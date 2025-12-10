Darts-Profi Florian Hempel, früher Handballtorwart beim Dessau-Roßlauer HV in Sachsen-Anhalt, konnte auf der WM-Bühne immer wieder glänzen. Dieses Mal fehlt er bei dem Party-Spektakel im „Ally Pally“. Was ist diesmal schiefgelaufen?

Darum fehlt der Dessauer Florian Hempel diesmal bei der Darts-WM im Londoner „Ally Pally“

Florian Hempel aus Sachsen-Anhalt fehlt diesmal bei der Darts-WM in London. Er schaffte die Qualifikation nicht.

Köln/Dessau/MZ - Die große Party findet diesmal ohne Florian Hempel statt. Ab diesem Donnerstag spielen die besten Darts-Profis der Welt im Londoner „Ally Pally“ ihren Weltmeister aus. Wunderkind und Titelverteidiger Luke Littler ist der Favorit.