Bitterfeld-Wolfens Stadtrat soll den Haushalt 2026 beschließen. Der schreibt vor der Abstimmung schwarze Zahlen. Doch konkurrieren zwei ENtwürfe von der Stadt und dem Bauausschuss.

Stadtrat kann erstmals Haushalt ohne Konsolidierung beschließen - Zwei Vorschläge stehen im Raum

Im Rathaus Wolfen beschließt der Stadtrat über den Haushalt für 2026.

Wolfen/MZ. - Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen soll am Mittwochabend, 10. Dezember, den städtischen Haushalt für 2026 beschließen. Erstmals seit 16 Jahren ist dieser nicht mehr mit einem Konsolidierungskonzept verbunden. Denn durch die langjährige Sparpolitik und gute Steuereinnahmen wird die Stadt wohl zum Jahresende die Haushaltskonsolidierung abgeschlossen haben. Bislang hatte man gehofft, diese bis 2027 zu erreichen. Die vorfristige Konsolidierung ist ein Riesenerfolg.