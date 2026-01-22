In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 22. Januar geht es um einen skurrilen Anblick in Nietleben und auf dem Großen Fuchsberg.

Bizarre Erscheinung: Dabei ernährt sich dieser Mitbewohner nur von Saft

In Nietleben oder auf dem Großen Fuchsberg ist dieser Mitbewohner im Sommer zu Hause.

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.