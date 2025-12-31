Für das Freilichtmuseum Königspfalz Helfta ist ein Bebauungsplan erarbeitet worden. Bürgerinnen und Bürger können noch bis Ende Januar Stellungnahmen dazu abgeben.

Wo sich Interessenten über die Pläne für die Königspfalz Helfta informieren können

Eine Kunstinstallation soll die Dimension der einstigen Radegundekirche auf der Königspfalz zeigen.

Eisleben/MZ. - Auf dem Gelände der einstigen Königspfalz in Helfta soll in den kommenden Jahren ein Freilichtmuseum entstehen. Zu dem Projekt liegt mittlerweile ein Entwurf für den Bebauungsplan vor. Noch bis Ende Januar können interessierte Bürgerinnen und Bürger den Bebauungsplan einsehen und Stellungnahmen dazu abgeben.