Gleich mehrere Unfälle mit Rehen meldete die Polizei. Während es an den Pkw hauptsächlich zu Sachschaden kam, endeten die Zusammenstöße für ein Reh tödlich.

Helbra/Volkstedt/MZ. - Mehrere Wildunfälle vermeldet die Polizei aus dem Mansfelder Land. Gleich zweimal sind dabei Pkw auf der L 160 bei Helbra mit Rehen kollidiert. Im ersten Fall am Dienstagabend entstand am Wagen rund 2.000 Euro Schaden, das Wildtier verendete an der Unfallstelle.

Beim zweiten Unfall am Mittwochmorgen verschwand das Reh nach der Kollision, zum Schaden gibt es hier keine Angaben. Ebenfalls mit einem Reh kollidierte ein Wagen auf der B 180 bei Volkstedt. Hier war das Fahrzeug laut Polizei nicht mehr fahrtauglich.

Auf der B 86 auf Höhe der Auffahrt zu A 38 ist ebenfalls ein Pkw, trotz Gefahrenbremsung, mit einem Reh zusammengestoßen. Das Tier entfernte sich von der Unfallstelle. Über die Höhe des an den Pkw entstandenen Sachschadens gibt es in den letzten beiden Fällen keine Angaben.