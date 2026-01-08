Die anstehende Landtagswahl prägt den politischen Jahresauftakt der CDU Mansfeld‑Südharz. Beim traditionellen Dreikönigstreffen begrüßte der Kreisverband mehr als 120 Gäste in Helbra. Neben prominentem Besuch standen kommunalpolitische Themen und die Vorstellung der Landtagskandidaten im Mittelpunkt.

Wie sich die CDU Mansfeld‑Südharz beim Dreikönigstreffen auf die Landtagswahl einstimmt

Keine Veranstaltung am Dreikönigs-Tag ohne die Sternsinger: Der Besuch der Sternsinger aus den katholischen Gemeinden im Mansfelder Grund und Ihren Begleitern bildete den Abschluss des traditionellen CDU-Termins.

Helbra/MZ/bth - Die CDU im Mansfelder Grund setzt frühzeitig ein personelles Signal für die Zukunft: Helbras Bürgermeister Gerd Wyszkowski will für das Amt des Verbandsbürgermeisters Mansfelder Grund‑Helbra kandidieren. Die Wahl ist für Juni 2026 vorgesehen. Die offizielle Ankündigung erfolgte im Rahmen des Dreikönigstreffens der CDU Mansfeld‑Südharz, bei dem auch die bevorstehenden Landtagswahlen eine zentrale Rolle spielten.