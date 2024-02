Was sagt Physiker Ulrich Straube aus Hornburg zu diesem Extra-Tag alle vier Jahre? Wozu brauchen wir ihn eigentlich?

Was Hornburger Physiker zu dem Extra-Tag alle vier Jahre sagt

Symbolfoto - In diesem Jahr gibt es mit dem 29. Februar quasi einen "Extra-Tag" dazu.

Hornburg/MZ. - Das Jahr 2024 hält mit dem 29. Februar wieder einen Extra-Tag für uns bereit. Vor allem immer wieder ein Erlebnis für diejenigen, die an diesem besonderen Datum, das es nur alle vier Jahre gibt, geboren sind. Sie werden schon vor dem zweiten Geburtstag eingeschult, gehen dafür dann aber zu ihrem 16. spätestens 17. Geburtstag ganz regulär in Rente. Aber was hat es nun mit diesem zusätzlichen Tag auf sich?