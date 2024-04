Carsten Kiehne sammelt seit vielen Jahren alte Sagen aus dem Harz und der Region Anhalt. In der kommenden Woche hält er einen Vortrag in Eisleben.

Eisleben/MZ. - In die spannende Welt alter Sagen aus der Region möchte Carsten Kiehne seine Zuhörer am Donnerstag, 18. April, entführen. Auf Einladung der Kolpingsfamilie Eisleben hält er ab 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Gertrud am Klosterplatz einen Vortrag mit dem Titel „Die Sagen von Eisleben & dem Glück“. Der Eintritt ist frei. Kiehne, der mit seiner Partnerin Manuela Petri in Bad Suderode im Harz lebt, hat sich als Sagensammler, -erzähler und Buchautor einen Namen gemacht.

„Kleinen Wunder des Alltags“ schätzen

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der freiberufliche Diplom-Sozialpädagoge (43) mit Sagen aus dem Harz und der Region Anhalt. Mittlerweile besitze er etwa 1.000 Sagenbücher, so Kiehne im Gespräch mit der MZ. „Das ist ein unglaublicher Schatz. Ich bin immer wieder verblüfft, was für kostbare Geschichten es gibt.“

Geweckt hat dieses Interesse seine Oma, die ihm viele Sagen erzählte. „Unsere Vorfahren, wie meine Oma, haben viel härtere Zeiten erlebt“, sagt Kiehne, „trotzdem waren sie oft glücklicher als wir heute.“ Was seiner Meinung daran liege, dass die Menschen früher die „kleinen Wunder des Alltags“ mehr geschätzt hätten.

Und nicht umsonst gehe es ja in vielen alten Sagen darum, wie man sein Glück schmiede. Glücksrezepte zu vermitteln, liegt Kiehne deshalb sehr am Herzen – gemeinsam mit seiner Partnerin, die als Glückstrainerin und Kreativtherapeutin arbeitet. Unter anderem bieten sie Seminare, Weiterbildungen, Schulprojekte, Märchenstunden und geführte Wanderungen an.

Interesse für alte Geschichten wecken

Seine gesammelten Sagen hat Kiehne in mittlerweile rund 40 Büchern veröffentlicht. Alles im Eigenverlag, denn die großen Verlage würden sich nicht dafür interessieren. „Mit ist es wichtig, die alten Sagen zu bewahren. Das ist Heimatgeschichte.“

Erschienen sind Bücher mit Sagen aus verschiedenen Regionen und Städten des Harzes, demnächst wird der Band „Sagenhaftes Hettstedt“ herauskommen. Dass viele Menschen sein Interesse für alte Geschichten und Glücksrituale teilen, freut ihn natürlich sehr. „Das hätte ich nie geahnt, als ich damit angefangen habe.“ So habe seine Facebook-Seite „Sagenhafter Harz“ rund 30.000 Follower.

Gerade in der heutigen Zeit würden sich viele offenbar auf das alte Wissen und die Erfahrungen der Vorfahren zurückbesinnen. Die eben auch in den Sagen stecken. Er wolle die Menschen einladen, den Sinn der Sagen zu reflektieren und ihren wahren Kern zu entdecken.

Bücher können beim Vortragsabend erworben werden

Zu dem Vortragsabend in Eisleben wird Kiehne einige seiner Bücher mitbringen, die die Besucher erwerben und sich auch signieren lassen können. Klaus Peter Golm, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Eisleben, hofft auf jeden Fall auf zahlreiche Interessenten.

„Das wird bestimmt sehr interessant“, so Golm zur MZ. Die Kolpingsfamilie, die zum weltweiten Kolpingwerk gehört, geht auf einen 1867 gegründeten katholischen Gesellenverein zurück und ist damit einer der ältesten Vereine in Eisleben. Einmal im Monat gibt es Treffen, bei denen es um kirchliche oder andere Themen geht.

Mit dem Erlös aus circa 40 Altkleider-Containern unterstützt die Kolpingsfamilie soziale Zwecke. Außerdem werden in der Gertrudkirche und der Stadtbibliothek alte Brillen gesammelt, die ehrenamtlich von Augenoptikern aufgearbeitet und weltweit an Bedürftige verteilt werden.