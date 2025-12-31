weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Profi-Tipps für echte Emotionen: Von Aseleben nach Paris: Profi-Fotografin teilt ihre besten Smartphone-Hacks

Profi-Tipps für echte Emotionen Von Aseleben nach Paris: Profi-Fotografin teilt ihre besten Smartphone-Hacks

Wie entstehen emotionale Hochzeitsfotos ohne Profi-Kamera? Die preisgekrönte Hochzeitsfotografin Nancy Seidel aus Aseleben erklärt, wie auch Bilder mit dem Smartphone gelingen und lange in Erinnerung bleiben.

Von Anne Holzki 31.12.2025, 08:00
Hochzeitsfotografin Nancy Seidel verrät, wie solche emotionalen Momentaufnahmen auch mit dem Smartphone gelingen könnten.
Hochzeitsfotografin Nancy Seidel verrät, wie solche emotionalen Momentaufnahmen auch mit dem Smartphone gelingen könnten. (Foto: Nancy Seidel Fotodesign)

Aseleben/MZ - Ein Hochzeitstag ist voller kleiner Momente: ein kurzer Blick, ein Lachen, eine spontane Umarmung. Wer sie festhalten will, braucht dafür nicht immer gleich Profi-Equipment. In einem Interview erklärt die preisgekrönte Hochzeitsfotografin Nancy Seidel aus Aseleben, wie Fotos auch mit dem Smartphone lebendig und authentisch wirken – nicht nur bei Hochzeiten, sondern auch bei Familien- oder Paaraufnahmen.