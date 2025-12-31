Wie entstehen emotionale Hochzeitsfotos ohne Profi-Kamera? Die preisgekrönte Hochzeitsfotografin Nancy Seidel aus Aseleben erklärt, wie auch Bilder mit dem Smartphone gelingen und lange in Erinnerung bleiben.

Von Aseleben nach Paris: Profi-Fotografin teilt ihre besten Smartphone-Hacks

Hochzeitsfotografin Nancy Seidel verrät, wie solche emotionalen Momentaufnahmen auch mit dem Smartphone gelingen könnten.

Aseleben/MZ - Ein Hochzeitstag ist voller kleiner Momente: ein kurzer Blick, ein Lachen, eine spontane Umarmung. Wer sie festhalten will, braucht dafür nicht immer gleich Profi-Equipment. In einem Interview erklärt die preisgekrönte Hochzeitsfotografin Nancy Seidel aus Aseleben, wie Fotos auch mit dem Smartphone lebendig und authentisch wirken – nicht nur bei Hochzeiten, sondern auch bei Familien- oder Paaraufnahmen.