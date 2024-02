Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der Halleschen Straße in Eisleben am Sonntag verletzt worden.

Unfall beim Linksabbiegen auf der Halleschen Straße in Eisleben

Eisleben/MZ. - Beim Linksabbiegen in Richtung Weinheimer Straße kollidierte Sonntagabend ein PKW mit einem auf der Halleschen Straße in Richtung Stadtzentrum fahrenden Auto. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden bei dem Vorfall verletzt, teilt die Polizei mit. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.